شكرا لقرائتكم الزمالك يتحمل تكاليف إقامة بطل السنغال بعد تأجيل اللقاء 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مرتضى منصور عن أن ناديه واتحاد لكرة خاطبا الكاف وتم شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولو الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل "كاف" من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي وبالفعل تم ذلك وشرح الجوانب الأمنية التى تسببت فى التأجيل .
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