شكرا لقرائتكم الزمالك يتحمل تكاليف إقامة بطل السنغال بعد تأجيل اللقاء 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تحمل القلعة البيضاء تكاليف إقامة جينيراسيون السنغالى فى برج العرب لاقامة اللقاء الذى سيجمعهما فى دور الـ 32 بإياب دورى أبطال أفريقيا .

وقال منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريح للموقع الرسمى للنادى ، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابا لمسئولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقررة له مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساء باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى يخطره بموافقته على تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى إلى بعد غدٍ الأحد فى ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهير بدلاً من إقامتها غدًا السبت فى بتروسبورت.

وكشف مرتضى منصور عن أن ناديه واتحاد لكرة خاطبا الكاف وتم شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولو الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل "كاف" من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي وبالفعل تم ذلك وشرح الجوانب الأمنية التى تسببت فى التأجيل .