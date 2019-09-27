شكرا لقرائتكم تعرف على الناجى الوحيد من جحيم فايلر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكشف المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، حتى الآن، عن الركائز الأساسية والقوام الأساسي للمارد الأحمر رغم مرور 3 مباريات على توليه المسئولية، فمازالت عملية الكشف عن الأفضل بين اللاعبين جارية، ومازال التنافس بين نجوم الأهلى للهروب من جحيم الدكة والاستبعاد قائم حتى هذه اللحظة.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن فايلر مازال يجرى الاختبارات بين جميع عناصر الفريق، ولا يوجد لاعب واحد حتى الآن خرج من حسابات المدير الفنى الجديد للأهلى، لكن هناك لاعب واحد فقط ضمن التواجد فى التشكيل الأساسى للمدرب السويسرى ولن تبعده عن خيارات فايلر سوى الأسباب الخارجة على إرادة الجميع مثل الإصابات التى يتمنى اللاعب أن تبتعد عنه الفترة المقبلة بعدما نجح فى وقت مبكر فى اقناع فايلر بقدراته فى خط الوسط.

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وقال المصدر أن فايلر يرى أن حمدي فتحى هو أفضل لاعبي الأهلى على الإطلاق، رغم اعجابه بعدد أخر من اللاعبين إلا أنه يرى أن حمدى فتحى لا يوجد له بديل فى القائمة الحمراء، خاصة وأنه مُفسد هجمات الخصوم الأول كما أنه يتمتع برؤية كبيرة ويملك مرونة تكتيكية وينفذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، واصفا اللاعب بأنه نجم كبير يستطيع اللعب فى أكبر الدوريات الأوربية.

ومنذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى الأهلى، لم يعتمد على تشكيل بعينه سواء فى مباريات الفريق المحلية أو الإفريقية، وهو الأمر الذي أرجعه المدير الفني لرغبته فى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المقيدين فى القائمة الحمراء، خاصة وأنه تولى المسئولية فى وقت متأخر ولم يستطع تقييم جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم.