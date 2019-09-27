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الأهلي ضد كانو سبورت .. فايلر يبدأ معسكره المغلق فى برج العرب...

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جدة - عمرو شويل غادر فريق الأهلي غادر إلى برج العرب بالإسكندرية ظهر اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الغد أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويخوض الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها مساء الغد.

 

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة بطل غينيا الاستوائية والتي ضمت كل من :

 

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

 

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موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت فى دوري أبطال أفريقيا
 

يلتقي الأهلى مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية  فى الثامنة من مساء غداً( السبت)  على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفكر رينيه فايلر فى الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة الغد، حيث فاز  المارد الأحمر  بهدفين دون رد.

 

 

 

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