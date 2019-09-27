الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يستدعى أوناجم وإمام عاشور للتدريبات...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يستدعى أونجم وإمام عاشور للتدريبات

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. وأصر المدرب الصربي على مشاركة الثنائي في التدريبات الفنية على الرغم من غيابهما عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي نظرا لعدم قيدهما، من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما.

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