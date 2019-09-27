شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. عواد وأبوجبل يخضعان لتدريبات خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد ابو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.
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