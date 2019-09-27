شكرا لقرائتكم جينيراسيون عن تعديل موعد مباراة الزمالك: "اعتقدنا أنها نكتة فى البداية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت يواصل مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي تمسكهم بمواجهة الزمالك غداً السبت بملعب "بتروسبورت"، في "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من إعلان الأبيض تعديل موعد ومكان اللقاء ليقام على ستاد برج العرب مساء الأحد.

وردًا على تعديل موعد ومكان اللقاء قال تالا فال مدير الإعلام بالنادى لصحيفة "ويو سبورت" السنغالية: "فى البداية اعتقدنا أنها نكتة، لكن بعد وصول خطاب رسمى من نادى الزمالك تأكدنا أن الأمر جاد، ويرغبون فى ذلك حقًا."

وتابع قائلا: "نحن لا نحاول معرفة ماذا سيفعل مسئولى الزمالك بخصوص موعد ومكان المباراة، نحن متواجدين بالفندق فى القاهرة، وسنلعب غدا هنا كما تم إخطارنا مسبقًا، ولن نوافق على تعديل أى شئ."

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وأضاف: "نحن متحمسون لمواجهة الزمالك فى القاهرة يوم السبت، ولا توجد لدينا أى نية لتعديل الموعد أو المكان."

تعديل موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

ويتواصل مسئولو الزمالك مع الاتحادين المصري والسنغالي بجانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ومسئولي جينيراسيون من أجل حل أزمة نقل المباراة لملعب "برج العرب" واقناع النادي السنغالي بالسفر إلى الاسكندرية اليوم.

وصول طاقم حكام مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت ويدير المباراة بين الزمالك وجينيراسيون، طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني. وكان طاقم الحكام وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة ببرج العرب ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وفقا لحل أزمة الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالي.

فى الوقت نفسه، نشر نادي جينيراسيون فوت السنغالي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، موعد مباراته أمام الزمالك غداً السبت.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الاياب أمام بطل السنغال لبلوغ دور المجموعات من منافسات دوري ابطال افريقيا.

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