شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يمنح أزارو ربع ساعة فى المباراة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يمنح أزارو ربع ساعة فى المباراة المقبلة
استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على منح الدولي المغربى وليد أزارو بعض الوقت للمشاركة فى مباراة كانو سبورت المقرر اقامتها غداً السبت بملعب استاد برج العرب.
ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت.
ومن المقرر أن يتم الدفع بوليد أزارو فى الربع ساعة الأخير وفقاً لمتطلبات المباراة وذلك للتأكد من جاهزيته للمباريات المقبلة بعدما استعاد اللاعب لياقته البدنية والشفاء من الاصابة التى لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية الماضية.
واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يمنح أزارو ربع ساعة فى المباراة المقبلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.