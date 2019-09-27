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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يمنح أزارو ربع ساعة فى المباراة المقبلة



استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على منح الدولي المغربى وليد أزارو بعض الوقت للمشاركة فى مباراة كانو سبورت المقرر اقامتها غداً السبت بملعب استاد برج العرب.

ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت.

ومن المقرر أن يتم الدفع بوليد أزارو فى الربع ساعة الأخير وفقاً لمتطلبات المباراة وذلك للتأكد من جاهزيته للمباريات المقبلة بعدما استعاد اللاعب لياقته البدنية والشفاء من الاصابة التى لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية الماضية.

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واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".