شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الاسماعيلى يتعادل سلبيا مع أهلى بنى غازى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان لقاء الذهاب الذى أقيم بالإسماعيلية قد انتهى بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين احرز الأهداف وجيه عبد الحكيم هدفين وهدف لكل من أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى .

كان الإسماعيلى قد بادر بالهجوم ، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفراد كامل فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء فى ظل سيطرة تامة للدراويش .

وقد واصل لاعبو الإسماعيلى ضغطهم على أهلى بنى غازى بغية إحراز هدف السبق وتألق بشكل ملحوظ عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم الذى أضاع العديد من الإنفرادات ، فى المقابل فشل لاعبو أهلى بنى غازى فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى الدراويش بسبب تألق ثنائى الدفاع باهر المحمدى ومحمد مجدى الذين نجحوا فى الزود عن مرماهم بالإضافة لمحمود دونجا لاعب وسط .

وفى الربع ساعة الأخيرة هدأ اللقاء نسبيا بعدما قام لاعبو أهلى بنى غازى بمبادلة الإسماعيلى الهجمات وهو ما دفع الأخير لتهدئة الملعب خاصة وأن النتيجة تصب فى صالحه حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وقد بدأ الإسماعيلى بتشكيل مكون من :-

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حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد.

خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى