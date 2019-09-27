شكرا لقرائتكم المصري يحشد القوة الضاربة لمواجهة بطل زنجبار فى إياب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للمصري 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق الذي يبدأ مساء اليوم ببرج العرب استعداداً لمباراة ماليندي بالكونفيدرالية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب .

وتضم القائمة المختارة لمباراة ماليندي 20 لاعباً هم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، عمر كمال ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد.

Advertisements

خط الوسط : عمرو موسى ، أحمد ياسر ، فريد شوقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عطية ، حجاج عويس.

خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

كان المصرى قد حقق فوزا كبيرا فى لقاء الذهاب الذى أقيم بزنجبار بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف احرزهم ثلاثية محمود وادى وهدفا لحسن على.