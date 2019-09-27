- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تقرير بلجيكي يُطالب فايلر بوجود إكرامي فى مباراة الأهلي ضد كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد كانو سبورتطلب البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح شريف إكرامي حارس المرمى فرصة المشاركة في المباريات قريباً في إطار سياسة الجهاز الفني بتجربة جميع لاعبي الفريق والتعرف على قدراتهم عن قرب.
إكرامي يقترب من تشكيلة مباراة الأهلي ضد كانو سبورتويرى يانكون أن شريف إكرامي يجتهد في التدريبات ويظهر بشكل جيد للغاية الأمر الذى يستحق معه المشاركة في أقرب مباراة للفريق وتحديداً لقاء الغد أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.
وأكد مدرب حراس الأهلي أن محمد الشناوي الذى دافع عن عرين الفريق في المباريات الثلاثة التى خاضها الأحمر تحت قيادة فايلر أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 والزمالك في السوبر المصري وسموحة بالدوري، أبلى بلاءً حسناً وظهر بشكل جيد لكن من الواجب منح إكرامي فرصة هو الأخر حتى يراه الجهاز الفني على الطبيعة.
الأهلي ضد كانو سبورتوغاب شريف إكرامي عن مباريات النادي الأهلي، منذ أكثر من 110 يوماً وتحديداً منذ الثامن من يونيو الماضي عندما أجرى الحارس جراحة في الركبة قبل أن يعود للتدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد منذ فترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير بلجيكي يُطالب فايلر بوجود إكرامي فى مباراة الأهلي ضد كانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.