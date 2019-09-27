شكرا لقرائتكم تقرير بلجيكي يُطالب فايلر بوجود إكرامي فى مباراة الأهلي ضد كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد كانو سبورت طلب البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح شريف إكرامي حارس المرمى فرصة المشاركة في المباريات قريباً في إطار سياسة الجهاز الفني بتجربة جميع لاعبي الفريق والتعرف على قدراتهم عن قرب.

إكرامي يقترب من تشكيلة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت ويرى يانكون أن شريف إكرامي يجتهد في التدريبات ويظهر بشكل جيد للغاية الأمر الذى يستحق معه المشاركة في أقرب مباراة للفريق وتحديداً لقاء الغد أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب. ويرى يانكون أن شريف إكرامي يجتهد في التدريبات ويظهر بشكل جيد للغاية الأمر الذى يستحق معه المشاركة في أقرب مباراة للفريق وتحديداً لقاء الغد أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

وأكد مدرب حراس الأهلي أن محمد الشناوي الذى دافع عن عرين الفريق في المباريات الثلاثة التى خاضها الأحمر تحت قيادة فايلر أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 والزمالك في السوبر المصري وسموحة بالدوري، أبلى بلاءً حسناً وظهر بشكل جيد لكن من الواجب منح إكرامي فرصة هو الأخر حتى يراه الجهاز الفني على الطبيعة.

الأهلي ضد كانو سبورت

ووفقاً للتوصية البلجيكية فإن فايلر إستقر بنسبة كبيرة على منح الفرصة لشريف إكرامي في لقاء الغد خاصة وأن الاهلي فاز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة وهو ما يجعل اللقاء سهل إلى حد كبير بجانب أن خبرات أكرامي كبيرة وتؤهله للدفاع عن عرين الاهلي.

وغاب شريف إكرامي عن مباريات النادي الأهلي، منذ أكثر من 110 يوماً وتحديداً منذ الثامن من يونيو الماضي عندما أجرى الحارس جراحة في الركبة قبل أن يعود للتدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد منذ فترة طويلة.