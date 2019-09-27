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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد كانو سبورت .. محمود وحيد يدخل تشكيلة الأهلى الرسمية دخل محمود وحيد مدافع أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى مباراة كانو سبورت الغيني أساسياً. ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت. Advertisements وأثنى المدير الفنى على محمود وحيد خلال التدريبات التى خاضها الفريق الأيام الماضية والتى أظهرت أحقية اللاعب فى التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر. الأهلى ضد كانو سبورت واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".

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