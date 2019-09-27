شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. الشيخ يقترب من المشاركة أساسيا أمام بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب أحمد الشيخ لاعب الاهلي من العودة مُجدداً لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب أحمد الشيخ عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراتي الزمالك بالسوبر المحلي وسموحة في الجولة الإولى للدوري بعدما سبق وشارك في أول مباراة للأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر أمام كانو سبورت قبل اسبوعين في ذهاب دور الـ32 والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وينوي فايلر إعادة أحمد الشيخ لتشكيل الاهلي أمام بطل غينيا غداً في إطار حرص المدرب الجديد على على تجربة جميع اللاعبين في شتى المراكز من أجل إكتشاف قدراتهم جيداً والتعرّف عل قدراتهم بشكل أقرب حيث أنه تولّى المسئولية منذ أسابيع قليلة وقاد الأهلي في ثلاث مباريات فقط.

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