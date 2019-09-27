شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. الشيخ يقترب من المشاركة أساسيا أمام بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب أحمد الشيخ عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراتي الزمالك بالسوبر المحلي وسموحة في الجولة الإولى للدوري بعدما سبق وشارك في أول مباراة للأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر أمام كانو سبورت قبل اسبوعين في ذهاب دور الـ32 والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت
يلتقي الأهلى مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء غداً( السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت
ويفكرالمدير الفني للأهلى الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة الغد.
ويختتم الأهلى مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة كانو سبورت وهي المباراة التي يسعى خلالها فايلر إلى مواصلة العروض والنتائج الجيدة خلالها بعد أن مؤخراً في الفوز على الزمالك بكأس السوبر المحلي ثم الفوز على سموحة في ضربة بداية الدوري الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019-2020 .
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