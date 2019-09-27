شكرا لقرائتكم أزمة سلة الزمالك على طاولة أبو فريخة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اجتماع لمجلس الإدارة غدا السبت ، لمناقشة عدة أمور على رأسها أزمة فريق سلة الزمالك وعدم سداد الرسوم المتأخرة لدى الاتحاد.

ويواجه الزمالك أزمة عدم المشاركة فى بطولة الدورى للموسم الجديد بعد عدم تسلم لاعبى الفريق كارنيهات الموسم الجديد بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة عن قيد اللاعبين .

ولم يقوم مسئولى الزمالك بسداد مستحقات اللاعبين أو دفع مقدمات العقود أو المستحقات المتأخرة منذ الفوز ببطولة الدورى الموسم الماضى .

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتحديد مهلة للفريق الأبيض لسداد المبلغ المستحق و الذى يزيد عن 500 ألف جنيها ، حتى يتمكن الفريق من المشاركة فى منافسات الموسم الجديد ، ولعدم ضياع المباريات على اللاعبين .

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ويسدد أى نادى قيمة 5%من قيمة عقد أى لاعب اجنبى يتم التعاقد معه الى اتحاد اللعبة

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى، بجانب مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

يذكر أن الزمالك يلتقى مع الجزيرة فى بطولة السوبر يوم 30 من الشهر الجارى بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر