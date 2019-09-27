وجيه عبد الحكيم يقود هجوم الاسماعيلي أمام أهلي بني غازي...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلي بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” تشكيل لاعبيه لملاقاة أهلى بنى غازى بعد قليل فى إطار اياب دور الــ32 بكأس العرب. حراسة المرمى .. محمد فوزى. خط الدفاع .. اسامة إبراهيم ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم ابو اليزيد. Advertisements خط الوسط .. همام طارق ، محمود دونجا ، محمد الشامى ، عبد الرحمن مجدى، أحمد مدبولى. خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

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