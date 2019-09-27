شكرا لقرائتكم إيمري يمنح تشاكا شارة قيادة أرسنال الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أن لاعب خط الوسط جرانيت تشاكا، سيكون القائد الجديد للفريق. وسيرتدي السويسري الدولي تشاكا (27 عاما) شارة قيادة أرسنال خلفا للوران كوتشيلني، الذي رحل عن النادي في الصيف. وستكون المباراة الأولى لتشاكا كقائد دائم لفريق أرسنال، هي المقررة أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل.

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