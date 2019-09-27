مباراة مع منتخب عالمي.. تفاصيل هدية تركي الشيخ للفراعنة بعد تعيين البدري مديرا فنيا

كتب: ضياء السقا

في مفاجأة قوية، دعا المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي الميريا الإسباني، منتخب مصر الأول، لخوض مباراة ودية عالمية بالرياض أمام منتخب البرازيل أو الأرجنتين، بكامل نجومه.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه بالفيس بوك: "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أوالبرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

جدير بالذكر أنا اتحاد الكرة المصري، قد أعلن تولي حسام البدري رسميا تدريب المنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي أقيل بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

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وسبق للبدري التعاون مع تركي الشيخ، عندما كان رئيسا لنادي بيراميدز، الذي كان يمتلكه المستشار السعودي.