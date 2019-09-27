لوكلير وفيرشتابن يتقاسمان الهيمنة على فترتي التجارب الحرة









اسماء السيد - تقاسم سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو وريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الجمعة السيطرة على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة الاحد.

وسجل لوكلير الفائز بسباقي بلجيكا وإيطاليا هذا العام، أسرع توقيت خلال الفترة الاولى بوقت قدره 1:34.462 دقيقة، متقدما بفارق 0,082 ثانية على فيرشتابن بالذات، وبفارق 0,543 ثانية عن زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل المتوج الاحد الماضي بجائزة سنغافورة الكبرى، في اول فوز له في 23 سباقا وتحديدا منذ بلجيكا 2018.

وشهدت هذه الفترة انزلاق سيارة الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو) عن المسار، ما ادى إلى اصطدامها بحواجز الأمان وتضرر القسم الخلفي.

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ورد فيرشتابن الفائز بسباقي النمسا وألمانيا ،التحية لسائق الإمارة في الفترة الثانية بتسجيله أسرع توقيت بـ 1:33.162 ليتقدم عليه بفارق 0,335 ثانية. فيما حل سائق مرسيدس فالتيري بوتاس ثالثاً متأخراً بفارق 0,646 ثانية عن سائق ريد بول.

ولم يكن النجاح حليف حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون إذ اكتفى سائق مرسيدس بالمركزين الخامس والرابع تواليا.

ويهيمن فريق مرسيدس على حلبة سوتشي منذ انضمام سباق روسيا إلى روزنامة الفئة الاولى عام 2014، مع بدء حقبة المحركات الهجينة (هايبريد)، حيث توج بالسباق سائقوه هاميلتون وبوتاس وبطل العالم 2016 الالماني نيكو روزبرغ المعتزل.