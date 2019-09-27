وحدة النزاهة تكشف عن 346 حالة منشطات عام 2018









اسماء السيد - تم اكتشاف 346 حالة منشطات في رياضة العاب القوى عام 2018، بحسب ما كشفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجمعة خلال تقريرها السنوي.

واشارت وحدة النزاهة الى انها اجرت 8499 فحصا للكشف عن المنشطات خلال العام الماضي في 124 دولة، بينها 6007 خارج المسابقات.

وفي تقريرها الاول الذي شمل الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2017 الى الشهر ذاته من عام 2018، اجرت وحدة النزاهة 9730 فحص منشطات، جاءت 374 منها ايجابية.

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وتم انشاء وحدة النزاهة في نيسان/ابريل 2017 في اطار الاصلاحات التي اوصى بها مجلس الاتحاد الدولي لالعاب القوى خلال الولاية الاولى للرئيس الحالي البريطاني سيباستيان كو الذي سيتولى رئاسة اتحاد ام الالعاب لاربع سنوات قادمة، وذلك بعد اعادة انتخابه على هامش بطولة العالم التي تنطلق في الدوحة الجمعة.

وقال مدير وحدة النزاهة بريت كلوثيير "اذا كانت هذه الارقام ملفتة وتؤكد العمل الشاق الذي قام به الفريق (ارتفع عدد افراد الفريق من 5 الى 20 يعملون بدوام كامل)، من المهم الاشارة الى ان مهمتنا لا تقتصر على +ابراز الارقام+ لكن في تركيز جهودنا على النوعية وليس الكمية" بحسب بيان رسمي صادر عن وحدة النزاهة.

وختم "كل ما نريده ان نحفظ نزاهة وسمعة رياضة العاب القوى".