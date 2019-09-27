سابالينكا تقصي بارتي مجددًا وتلاقي ريسك في نهائي دورة ووهان









اسماء السيد - كررت البيلاروسية أرينا سابالينكا سيناريو الموسم الماضي وأقصت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى من الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية لكرة المضرب، المدرجة ضمن دورات البريميير للسيدات بفوزها بنتيجة 6-4 و7-5، لتواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبها.

وتلتقي سابالينكا في النهائي مع الأميركية أليسون ريسك المصنفة 35 عالميًا، التي حققت المفاجأة بإقصائها التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سابعة بنتيجة 7-5 و7-5.

وتفوقت سابالينكا المصنفة 14 عالميًا على بارتي وصيفة عام 2017 في مباراة استغرقت ساعة و43 دقيقة، محققة فوزها الـ11 على التوالي في ووهان، رافعة رصيدها في دورات رابطة المحترفات المقامة في الصين الى 28 انتصارا مقابل ست هزائم.

وهذا الفوز الثالث لسابالينكا (21 عامًا) على الاسترالية في خمس مواجهات بين اللاعبتين، مكررة سيناريو العام الماضي حين أخرجتها من الدور ذاته بالفوز عليها بمجموعتين أيضا.

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وقالت سابالينكا "يعني لي الكثير (هذا الفوز)، أشعر وكأنه أجمل من العام الماضي، كان هذا الموسم صعبًا جدًا بالنسبة لي. أن أعود وأقدم هذه المستويات، فهذا يسعدني كثيرًا وأستمتع بالأمر".

أما ريسك التي أقصت المصنفة ثالثة الاوكرانية إيلينا سفيتولينا في الدور ربع النهائي، واصلت تقديم مستويات عالية وأقصت كفيتوفا بطلة 2014 و2016.

وتفوقت الاميركية على منافستها بصعوبة في غضون ساعتين وخمس دقائق، وستسعى أمام سابالينكا لتحقيق لقبها الثالث فقط في مسيرتها الاحترافية.

وسبق أن التقت ريسك مع البيلاروسية في مناسبتين فقط حيث كان الفوز فيهما من نصيب الأخيرة.