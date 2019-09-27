تأجيل مباراة مصر وأسوان في الدوري المصري لأسباب أمنية









اسماء السيد - تأجلت مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم التي كانت مقررة الجمعة الى يوم السبت في ستاد الكلية الحربية وذلك بتعليمات "أمنية"، بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي الجمعة.

وكانت الشرطة المصرية قد أغلقت صباح الجمعة الطرق المؤدية الى ميدان التحرير في العاصمة القاهرة، رمز ثورة العام 2011، تحسبا لتظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي قد تجري عقب صلاة الجمعة، فيما أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى احتفال في شرق القاهرة تأييدا للسيسي.

وتم تقديم مباراة الاتحاد السكندري مع ضيفه العربي الكويتي (2-صفر) في دور الـ32 من بطولة الاندية العربية من الجمعة الى الخميس. وأشارت تقارير صحافية الى أن هذا التعديل تم بناء لطلب السلطات الأمنية، في ظل دعوات الى تظاهرات معارِضة للرئيس.

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ويعتبر السيسي الذي انتخب في 2014 بعد أن أطاح بالإسلامي محمد مرسي، كأحد الرؤساء الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط، بعد أن قضى على كل شكل من أشكال المعارضة في البلاد.

وبدت شوارع القاهرة لا سيما ميدان التحرير صباح الجمعة شبه خالية، بعد أن أغلقت معظم الطرق أمام السيارات. وشوهدت حواجز عند مدخل كل شارع تقريبا.

وتواصل وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للرئيس المصري حملتها المضادة لدعوات التظاهر، محذرة من "الفوضى" ومتهمة جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء كل هذه الدعوات التي من شأنها أن تؤدي، وفقا لها، الى نسف الاستقرار الذي تحقق منذ وصول السيسي الى السلطة عام 2014.