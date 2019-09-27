شكرا لقرائتكم خبر عن ملف أزمة لقاء الزمالك.. جينيراسيون يستعين بـ"سامورا".. والأهلى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مطلع ببعثة جينيراسيون فوت السنغالى المتواجدة فى القاهرة عن تواصل مسئولى النادى السنغالى مع السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحديث معها حول أزمة لقاء الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا حيث يتمسك الضيوف حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت، بينما يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب، فيما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف.

و كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن بعثة الفريق السنغالى تم إخطارهم بضرورة التحرك اليوم إلى برج العرب فى حالة رغبتهم فى خوض مران على ملعب المباراة قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين خاصة إنهم لن يتمكنوا من خوض مران غداً على ملعب اللقاء لاستضافته مواجهة الأهلى وكانو سبورت فى نفس الاستاد بحضور جماهيرى فى الثامنة مساءً، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، فى الوقت الذى أكد فيه مسئولى جينيراسيون فوت على خوض مران اليوم على استاد بتروسبورت والذهاب غداً لنفس الملعب لخوض اللقاء وفقا لما تم إخطارهم به مسبقاً من جانب الكاف.

Advertisements

وبذلك تستمر أزمة لقاء الزمالك مع جينيراسيون، انتظاراً لإصدار الكاف قراراً رسمياً عبر منصاته بشأن المواجهة المرتقبة بين الفريقان أو إعلان الفريق السنغالى موافقته بشأن خوض اللقاء بعد غد الأحد فى برج العرب، فى ظل التواصل المستمر معهم من جانب مسئولى الزمالك والاتحاد المصرى والاتحاد السنغالى فى الوقت الذى حجز فيه مسئولى الزمالك فندق إقامة للفريق السنغالى فى الإسكندرية بداية من اليوم الجمعة حتى الإثنين القادم على أمل سفر بعثة جينيراسيون من القاهرة إلى الإسكندرية وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الجارية.