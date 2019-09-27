شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن أزمة أيمن حفني: يناير مش بعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق اللواء بكري سليم، نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة على أزمة قيد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك المنتقل مؤخرًا إلى الفريق الفيومي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، والذي واجه أزمة قيد بسبب استنفاد المقاصة للاستبدالات .

وأكد نائب رئيس المقاصة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسئولي الفريق الفيومي ما زالوا يبذلون جهدهم لقيد اللاعب وإعادة النظر في لوائح اتحاد الكرة، وفي حالة عدم قيده سيبقى حفني على قوائم الانتظار حتى يناير المقبل، وقال بكري: "يناير مش بعيد وبعد شهرين سيتم قيد حفني وكنا نأمل أن يبدأ معنا الموسم".

وأشار بكري سليم إلى أن اللاعب لا يفكر في عروض خارجية خلال الفترة الحالية وينتظر يناير ليتم قيده في قائمة الفريق الفيومي.

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ونصح مسئولو اتحاد الكرة، نادى مصر المقاصة بإعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق لأحد الأندية خارج مصر بعدما تعذر قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.