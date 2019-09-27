شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بيراميدز ينشر صوراً أداء الفريق لصلاة الجمعة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة بيراميدز، صورا من أداء البعثة لصلاة الجمعة، اليوم فى الجزائر، حيث تتواجد بعثة الفريق هناك استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، فى إياب دور الـ 32 الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية .

كانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وشباب بلوزداد، قد انتهت بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى حيث أحرز هدف بيراميدز محمد فاروق بينما أحرز هدف بلوزداد أمير سعيود لاعب الأهلى السابق والفريق الجزائرى الحالى.

وكان الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق قد اختار 20 لاعبا للسفر إلى الجزائر حيث جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور.

الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدى - عبد الله بكرى - أحمد منصور - طه طارق.

الوسط: إيريك تراورى - محمد فتحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - إسلام عيسى.

Advertisements

الهجوم: جون أنطوى - أحمد على - دودو الجباس.



بيراميدز ينشر صوراً أداء الفريق لصلاة الجمعة فى الجزائر



بيراميدز ينشر صوراً أداء الفريق لصلاة الجمعة فى الجزائر



بعثة بيراميدز خلال أداء صلاة الجمعة فى الجزائر



صلاة الجمعة للاعبي بيراميدز



لاعبو بيراميدز يؤدون صلاة الجمعة