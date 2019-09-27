شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض منح إجازة لإمام عاشور وأوناجم رغم الغياب أمام جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح الثنائى إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبى الفريق، إجازة، رغم غياب الثنائى عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، على الرغم من غيابهما عن اللقاء نظراً لعدم قيدهما فى القائمة الأفريقية.

وقرر ميتشو مشاركة الثنائى عاشور وأوناجم في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم، حيث أصر المدرب الصربي على مشاركتهما في التدريبات الفنية من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما حتى يكونا جاهزين بعد ذلك للتواجد مع الفريق فى مباراة المقاصة بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويواجه الزمالك أزمة بشأن موعد ومكان مواجهة جينيراسيون، حيث يتمسك الفريق السنغالى حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت بينما توجه الحكام ومراقب المباراة إلى الإسكندرية، حيث يؤكد مسئولو الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب، بينما يؤكد مسئولو جينيراسيون عدم تلقيهم أى إخطار من الكاف.