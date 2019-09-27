شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الإسماعيلى وأهلى بنى غازى 0/0 وسط سيطرة صفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى 0/0، فى مباراة الإياب المقامة بينهما بتونس ضمن مباريات دور الـ32 للبطولة العربية.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم بالإسماعيلية انتهى بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف وجيه عبد الحكيم هدفين، وهدف لكل من أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى.

وكان الإسماعيلى قد بادر بالهجوم، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفرادا تاما فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء فى ظل سيطرة تامة للدراويش.

وقد واصل لاعبو الإسماعيلى ضغطهم على أهلى بنى غازى بغية إحراز هدف السبق، وتألق بشكل ملحوظ عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم الذى أضاع العديد من الانفرادات، فى المقابل فشل لاعبو أهلى بنى غازى فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى الدراويش، بسبب تألق ثنائى الدفاع باهر المحمدى ومحمد مجدى اللذين نجحا فى الزود عن مرماهم بالإضافة لمحمود دونجا لاعب وسط.

وفى الربع ساعة الأخيرة هدأ اللقاء نسبيا بعدما قام لاعبو أهلى بنى غازى بمبادلة الإسماعيلى الهجمات، وهو ما دفع الأخير لتهدئة الملعب، خاصة أن النتيجة تصب فى صالحه حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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وبدأ الإسماعيلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد.

خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى.