شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الغنى" بعد مواجهة جينيراسيون وتدريبات منفردة لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك، خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردا تحت قيادة أنطونيو مدرب أحمال الفريق بعد تحسن حالته عقب إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.

كما خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته التي يعاني منها فى القدم وحرص الصربي ميتشو المدير الفنى للفريق على عقد جلسة سريعة مع زيزو من أجل الاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.

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ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، فى المباراة التى سيستمر غياب عبد الغنى عنها نظراً لإصابته حيث يتم تجهيزه خلال الفترة الجارية للعودة إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة جينيراسيون كما سيفقد الأبيض جهود محمود عبد العزيز أيضا فى تلك المباراة.

ويواجه الزمالك أزمة بشأن موعد ومكان مواجهة جينيراسيون حيث يتمسك الفريق السنغالى حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت بينما توجه الحكام ومراقب المباراة إلى الإسكندرية حيث يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بينما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف.