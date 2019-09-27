30 دقيقة .. الإسماعيلى يضغط وأهلى بنى يستبسل والنتيجة 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى فى مباراة الإياب المقامة بتونس ضمن مباريات دور الـ32 للبطولة العربية . وقد واصل لاعبو الإسماعيلى ضغطهم على اهلى بنى غازى بغية إحراز هدف السبق وتألق بشكل ملحوظ عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم الذى أضاع العديد من الإنفرادات ، فى المقابل فشل لاعبو أهلى بنى غازى فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى الدراويش بسبب تألق ثنائى الدفاع باهر المحمدى ومحمد مجدى الذين نجحوا فى الزود عن مرماهم بالإضافة لمحمود دونجا لاعب وسط . وقد بدأ الإسماعيلى بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد. خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى

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