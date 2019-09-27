شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم قناة أبوظبى الرياضية “3” بنقل حصرى لمواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب.

كما سيتولى حازم عبد السلام مهمة التعليق على اللقاء الذى سيقام بحضور جماهيرى على ملعب مدينة المنستير.

أبوظبى 3 ترددها هو 11373 mhz – أفقى على قمر النايل سات.

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرًا بسبب الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا بجانب رضا كريم.