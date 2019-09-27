شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون من الألف إلى الياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت جماهير الكرة المصرية وعشاق الزمالك تحديداً أزمة خلال الساعات الماضية وسط ترقب بما ستفسر عنه الأحداث بشأن نقل مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى مواجهة الإياب لدور الـ 32 ، من ملعب بتروسبورت فى القاهرة إلى استاد برج العرب بالاسكندرية مع تأجيلها يوما كاملا 24 ساعة لتقام بعد غداً الأحد بدلا من غدا السبت.

الأزمة كان سببها الحقيقى تمسك مسئولو نادي الزمالك، بحضور جماهير الفريق لمؤزاة الأبيض أمام مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، والتى كان مقرر لها غدا السبت، على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بدون جمهور، بدوره رفض مسئولو الزمالك الموعد المحدد ولجأت إلى عقد اجتماع لحسم حضور الجماهير في المباراة حيث أوضحت للجهات الأمنية خلال الاجتماع الأهمية القصوي للحضور الجماهيري، مقترحين إقامة المباراة على برج العرب لتمكين جمهور الأبيض من الحضور.

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