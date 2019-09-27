15 دقيقة .. الإسماعيلى وأهلى بنى غازى 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بتونس . كان الإسماعيلى قد قام بالبدء بالهجوم ، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفراد كامل فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء فى ظل سيطرة تامة للدراويش ، وفى الدقيقة 13 يضيع نفس اللاعب انفراد ثانى وسط دهشة زملائه بالفريق . وقد بدأ الإسماعيلى بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد. Advertisements خط الوسط: همام طارق، محمود دونجا، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم

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