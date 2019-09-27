شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. توصية بلجيكية تقرب عودة شريف إكرامي لتشكيلة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، توصية خاصة بضرورة مشاركة شريف إكرامي فى التشكيلة الأساسية لمباراة الأحمر القادمة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

ويدرس فايلر فى الوقت الحالي موقف شريف إكرامي من العودة لتشكيلة الأهلي بناءا على التوصية البلجيكية التى جاء للمدرب السويسري فى الساعات الأخيرة بعد تألق شريف إكرامي في التدريبات وظهوره بشكل جيد للغاية الأمر الذى يستحق معه المشاركة في أقرب مباراة للفريق.

وغاب شريف إكرامي عن مباريات منذ أكثر من 110 يوماً وتحديداً منذ الثامن من يونيو الماضي عندما أجرى الحارس جراحة في الركبة قبل أن يعود للتدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد منذ فترة طويلة.

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