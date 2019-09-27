محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تأهل بترو أتليتكو الأنجولي إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل الإيجابي (1-1) على حساب كامبالا سيتي الأوغندي.
الفريق الأنجولي تعادل سلبيًا على ملعبه في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية قبل أن يفرض بترو أتليتكو التعادل على بطل أوغندا في لقاء الإياب.
وتقدم بطل أنجولا في الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب جوب، في المقابل أحرز كيزا هدف التعادل في الدقيقة 57.
ومن المقرر أن تحسم بطاقتين اليوم الجمعة في البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية حيث يواجه صنداونز الجنوب أفريقي نظيره كوتي دي أور بطل سيشيل، بينما يلعب الترجي التونسي نظيره إليكت سبورت التشادي.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب حسمها صنداونز لصالحه خارج الديار بالفوز بخمسة أهداف دون رد، في المقابل تعادل الترجي بهدف لكل فريق بتشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول المتأهلين.. بترو أتليتكو يصعد لمجموعات دوري الأبطال على حساب بطل أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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