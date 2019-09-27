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قائمة اسوان لمواجهة اف سي مصر

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اعلن اسامه عرابي المدير الفني لنادي قائمة اسوان لمواجهة اف سي مصر في المواجهة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب استاد الكليه الحربيه.

وجاءت كالاتي:

في حراسة المرمى: رضا السيد، مسعد عوض

خط الدفاع :محمد جابر ،ابراهيم القاضي عبد الله السنجهاوي ،محمد اسماعيل،محمود نعيم، طارق

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ابو العز،الحسيني سمير  

خط الوسط :هيثم الفيل،موسي داو،احمد عامر ،احمد الصغيري،خالد الشيخ ،حسن طارق، عبد الرحمن جبنة

خط الهجوم :محمد الصباحي، اوميد اوكري ، احمد عبد الظاهر، فادي فريد.

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