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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والأهلي الليبي

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حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي والأهلي الليبي في المباراة التي تجمع بينهما في تونس ضمن منافسات إياب دور ال 32 من البطولة العربية. 
وشهدت المباراة استحواذ من الداريش وتألق محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي واهدر

وجيه عبدالحكيم فرصة هدف في الدقيقة ال 13 من زمن المباراة. 
ويتواجد لمتابعة المباراة  محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف مدير التعاقدات بالإسماعيلي و حازم غيث القنصل المصري بتونس.
وبدأ الدراويش المباراة بتشكيل يتكون من: 

حراسة المرمى .. محمد فوزى.

خط الدفاع: اسامة إبراهيم ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم ابو اليزيد.

خط الوسط: همام طارق ، محمود دونجا ، محمد الشامى ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

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