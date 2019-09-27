واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات المرتبط بقيادة الكابتن مصطفي فكري إنتصاراته وأداءه المتميز في مباريات دوري المنطقة وحقق فوزه الثاني علي التوالي وهزم نظيره سبورتنج 63/36 بعد أداء أكثر من رائع لنجمات الأزرق وسيطرة علي المباراة وتنفيذ جيد لتعليمات الجهاز الفني. وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره الترام 93/20.

تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.

بينما يضم الجهاز الفني: مصطفى فكرى مدرب ومحمد موسكو مدرب مساعد وآية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب ومحمود فرج مدرب الأحمال والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم مشرف كرة السلة وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. علي نظيره الترام 93/20.تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.بينما يضم الجهاز الفني: مصطفى فكرى مدرب ومحمد موسكو مدرب مساعد وآية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب ومحمود فرج مدرب الأحمال والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم مشرف كرة السلة وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئات سلة سموحة مرتبط تفوز علي سبورتنج بجدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.