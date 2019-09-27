انبي متفائل رغم نزيف النقاط المبكر

اكد مصدر مسؤول بنادي انبي بأن لقاء طلائع الجيش كان صعبا لاسباب عديدة .

قال المصدران الفريق البترولي واجه صعوبات حيث كان ضروريا اجتياز الخسارة الكبيرة امام بيراميدز والجانب النفسي السيئ ليس بسبب الهزيمة

وانما لهز الشباك بأربعة أهداف، بجانب ان الطلائع كان قد خسر في القاء الاول امام المقاولون وليس امامه سوى الفوز اوعدم الخسارة حتى لاتزداد تداعيات الهزة.

واضاف نجح الفريق في التقدم في الشوط الاول بهدف ولولا بعض الاخطاء البسيطة لخرج الفريق متقدما في الشوط الثاني.

وابدى المصدر تفاؤله في القاءات المقبلة بدءً من مباراة سموحة نظرا لرغبة الاعبين في الخروج من عنق الزجاجة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.