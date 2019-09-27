٢٢ لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة المقاولون غدا

أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه عن اختيار ٢٢ لاعب للدخول معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون غدا على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى

العام .

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمود معاذ ، ابراهيم عبد القوى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، يوسف ديوب ،

إسلام الفار ، ناصر ماهر ، أحمد حسن مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد نادى ، كريم يحيى ، إيدى إيمومو ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، رونالد وانجا ، شريف رضا ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .