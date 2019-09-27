عاشور وأونجم يشاركان في التدريبات الزمالك المواجهة لبطل السنغال

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد اونجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث أصر المدرب الصربي على مشاركة الثنائي في التدريبات الفنية على الرغم

من غيابهما عن مباراة جينراسيون فوت السنغالي نظرا لعدم قيدهما، الا أن المدرب اصر على خضوع الثنائي للتدريبات مع زملائهما من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

كان المصرى قد حقق فوزا كبيرا فى لقاء الذهاب الذى أقيم بزنجبار بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أحرزهم محمود وادى (هاتريك) و حسن على .