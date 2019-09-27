تدريبات منفردة لمحمود عبدالعزيز

خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب اصابته التي يعاني منها. للفريق، بسبب اصابته التي يعاني منها. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع زيزو من أجل الاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. زيزو من أجل الاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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