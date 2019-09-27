انبي يواصل مرانه استعدادا للقاء سموحة

يواصل فريق انبي تدريباته اليومية استعدادا للقاء سموحة الجمعة المقبل بالجولة الثالثة للدوري الممتاز. وكان قد سادت حالة من القلق داخل ادارة نادي انبي بعد التعادل الأخير مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما بالجولة الثانية للدوري الممتاز. طلائع الجيش بهدف لكل منهما بالجولة الثانية للدوري الممتاز. وجاء القلق لنزيف النقاط المبكر بعد الخسارة الثقيلة في اللقاء الأول برباعية نظيفة جعلت الجميع تسيطر عليه حالة من تصور تكرار سيناريو الفريق في الموسم الماضي حيث واصل منذ بداية الموسم مسلسل النزيف ولولا تراجع اداء بتروجت والنجوم والداخلية الثلاثي الهابط لكن انبي ضمن الفرق الهابطة. برباعية نظيفة جعلت الجميع تسيطر عليه حالة من تصور تكرار سيناريو الفريق في الموسم الماضي حيث واصل منذ بداية الموسم مسلسل النزيف ولولا تراجع اداء بتروجت والنجوم والداخلية الثلاثي الهابط لكن انبي ضمن الفرق الهابطة.

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