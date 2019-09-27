محمد عبد الغني مدافع الزمالك يبدأ تدريبات الكرة

بدأ محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض تدريبات خفيفه بالكرة منفردا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري. قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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