اونلاين | يلا شوت match Itti مشاهدة مباراة اتحاد جدة والشباب بث مباشر beIN live كورة لايف PLUS رابط ماتش الاتحاد جودة متعددة now

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يستضيف فريق الشباب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 فريق الاتحاد، وذلك على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

سيتم نقل مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق بلال علام، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 5:15 بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب مباشر

قبل مواجهته للاتحاد، يحتل الشباب حالياً المركز السابع في ترتيب الدوري المحلي، بعد نجاحه في جمع 6 نقاط، وفي مقابل ذلك يتواجد الاتحاد في الوقت الحالي في المركز الرابع عشر بالترتيب، بعدما نجح في حصد 3 نقاط فقط.

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على صعيد مواجهات الاتحاد والشباب تاريخياً، حيث تغلب الليث الأبيض على النمور في 12 مناسبة سابقة من أصل آخر 37 مباراة جمعت بين الطرفين بكافة البطولات، وفي المقابل تعرض للخسارة في 15 لقاء، كما حسم التعادل بينهما نتيجة 10 لقاءات أخرى.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، تمكن شيخ الأندية من إحراز 49 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 57 هدفاً.

يعود آخر لقاء جمع بين الفريقين إلى يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وحينها تعادل الطرفان سلبياً بدون أهداف على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

تذوق نادي الوطن طعم أكبر فوز له على الشباب في الرياض يوم الأربعاء 28 يناير 2009 ببطولة الدوري، وذلك بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل تقاسمها كلاً من نايف هزازي وسلطان النوماري بثنائية لكلاً منهما.

يُعتبر البرازيلي رومارينيو هو هداف الفريق المونديالي محلياً الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعد الأرجنتيني كريستيان خوانكا هو هداف معقل الأسود من خلال إحرازه لهدفين.