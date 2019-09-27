اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON SPORT رابط ماتش الاسماعيلي بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON SPORT رابط ماتش الاسماعيلي بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بنغازي فى بث مباشر فى منافسات الدور الثانى والثلاثون من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال فى بث مباشر من موقع كورة اون بدون تقطيع ويمكن متابعة المباراة فى الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة بما يوافق الساعة 6:00 بتوقيت السعودية يلا كورة لايف مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

ويسعى الدراويش تحت قيادة الصربي ميودراج؛ لمواصلة نتائجة المميزة بعدما حقق الفوز ذهابا برباعية مقابل هدفين؛ بالإضافة لتحقيق انتصار بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

Advertisements

موعد مباراة أهلي بني غازي والإسماعيلي

ومن المنتظر أن تقام مباراة أهلي بني غازي ضد الإسماعيلي؛ في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والسابعة مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم قنوات أبوظبي AD Sports 1 و 2؛ بإذاعة مباراة أهلي بني غازي ضد الإسماعيلي؛ بإياب دور ال32 من كأس محمد السادس أبطال العرب.