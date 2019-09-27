رياضة | تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس العيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على دعوة منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني او البرازيلي بنجومه".

وأضاف: "في حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تعيين حسام البدري، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.