رياضة | تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدور الثاني في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدور الثاني في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحظي مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني باهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، وذلك بسبب الصراع التاريخي بين الفريقين وما يضمه كلاهما من نجوم من العيار الثقيل في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحرص جميع عشاق كرة القدم وخاصة الكرة الاسبانية علي معرفة موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وكانت رابطة الدوري الاسباني قد أعلنت منذ أيام قليلة أن مباراة الكلاسيكو الأولي بين برشلونة وريال مدريد في "الليجا" ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة.

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وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها اليوم الجمعة عن موعد مباراة الكلاسيكو بالدور الثاني لبطولة الدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020، حيث أعلنت أن المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي المدريدي.

ويعتلي نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة (4 انتصارات - 2 تعادل)، بينما يحتل فريق برشلونة المركز السادس برصيد 10 نقاط (3 إنتصارات - 1 تعادل - هزيمتين).

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي في تمام الساعة الرابعة عصر غدًا السبت علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، بينما يلتقي فريق ريال مدريد مع جاره اللدود أتليتكو مدريد في قمة مثيرة على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي في تمام التاسعة مساءًا ضمن الجولة السابعة بالليجا.