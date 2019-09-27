رياضة | غضب لاعبي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب لاعبي الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات فردية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي من أجل الاستفسار عن مكافآت اللاعبين بعد الفوز بالسوبر.

وأكد اللاعبين أنهم لم يحصلوا أيضا على بعض المكافآت التي تم رصدها مجلس الإدارة أيضا نظير الفوز ببعض المباريات المهمة والصعبة ويأتي آخرها أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية.

وأشار عبدالحفيظ للاعبين إلى أنه تطرق في هذا الملف مع مجلس الإدارة وأن هناك دفعات كبيرة من مستحقات اللاعبين سيتم تسديدها عقب مواجهة كانو سبورت بالإياب المقرر لها غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

وفي سياق متصل، كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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في حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو.

واستقر فايلر على استبعاد علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو لأسباب فنية كما تم استبعاد الثنائي المصاب مروان محسن ومحمود متولي.