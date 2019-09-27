رياضة | فالفيردي يكشف مفاجأة سارة عن إصابة ميسي.. ويُعلق على قضية نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف مفاجأة سارة عن إصابة ميسي.. ويُعلق على قضية نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف البرسا، وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الكتالوني.

وقال "فالفيردي" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي المقرر اقامتها غدًا: " اصابة ميسي صدمة بالنسبة لنا، ولكن لا اعرف كم سيغيب اللاعب الأرجنتيني؟، ولكن من حيث المبدأ إصابته ليست خطيرة، ونأمل ان تكون فترة غياب ميسي قصيرة ، سوف ننتظر وسنرى ماذا سيحدث؟".

وكان ميسي تعرض للإصابة بالساق اليسري خلال مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.

وبسؤاله عن البرازيلي نيمار أجاب: "مسألة نيمار لا تنتهي ابداً ؟، لم نتمكن بعد من عقد مؤتمر صحفي دون التحدث عن اللاعب البرازيلي".

Advertisements

وأضاف: " لا يوجد شيء أقوله حول البرازيلي نيمار, هي قضية داخلية تخص النادي واللاعب، وليس لدي ما أقوله".

وعن مواجهة خيتافي غدًا قائلاً: " يجب علينا تحقيق الفوز و اتخاذ خطوة إلى الأمام ، وخاصة أن المباراة خارج ملعبنا، مباراة الغد ستتطلب جهدًا كبيرأ منا وسيتعين علينا البدء جيدًا لتحقيق هدفنا من اللقاء".

وعن القلق بخصوص تراجع الأداء خارج ملعب الكامب نو قال: "لا.. كان الكثير من الحديث حول هذا الشيء وفي النهاية يبدو اننا يجب ان نفوز في اسرع وقت لازالة هذا الشعور".

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين ويتطلع لحصد 3 نقاط جديدة بالفوز علي خيتافي غدًا من أجل المضي قدمًا نحو مراكز الصدارة.