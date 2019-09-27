رياضة | الصدمة.. تقارير إسبانية تشكف مدة غياب ميسي الحقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدمة.. تقارير إسبانية تشكف مدة غياب ميسي الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب الأرجنتني ليونيل ميسي الحقيقية عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ميسي لإصابة قوية على مستوي القدم القدم خلال مباراة البرسا أمام الغواصات الصفراء، حيث قال الجهاز الطبي لبرشلونة، أن تشخيص إصابة ميسي هو عبارة عن استطالة العضلة المقربة "نتيجة نقص وتيرة المباريات".

وأشارت تقارير صحفية اليوم، أن مدة غياب ميسي الرسمية عن الملاعب ستمتد إلى حتي مباراة سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور أبطال أوروبا والتي ستُقام في 23 أكتوبر، والتي يعقبها مُباشرة مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير، أن الشكوك تحوم بدرجة كبيرة حول مشاركة ميسي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، ولكن الجهاز الطبي للبلوجرانا يعمل من أجل تجهيز نجم البرسا ليكون جاهزًا لموقعة الكلاسيكو.