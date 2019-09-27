رياضة | موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار الجمهور في أنحاء العالم، نحو متابعة أحداث البطولة الأهم والحدث الأكبر، وهو دوري ابطال أوروبا، في نسختها الحالية 2019-2020 ، والتي تشهد منافسة قوية بين كافة الفرق، بعد أن أسدل الستار على الجولة الأولى من البطولة.

ومن المقرر ان تقام الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019/2020، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين لـ 1 و2 أكتوبر المقبل، على النحو التالي:

أولاً.. ( مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ) :

- أتلانتا ضد شاختار الساعة 6:55 مساء.

- ريال مدريد ضد كلوب بروج الساعة 6:55 مساء.

- مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الساعة 9:00 مساء.

- النجم الأحمر ضد أولمبياكوس الساعة 9:00 مساء.

- لوكوموتيف موسكو ضد أتليتكو مدريد الساعة 9:00 مساء.

- بايرن ميونخ ضد توتنهام الساعة 9:00 مساء.

- يوفنتوس ضد ليفركوزن الساعة 9:00 مساء.

- جالاطا سراي ضد باريس سان جيرمان الساعة 9:00 مساء.

ثانيًا.. ( مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ) :

- سلافيا براج ضد دورتموند الساعة 6:55 مساء.

- جينك ضد نابولي الساعة 6:55 مساء.

Advertisements

- ليفربول ضد سالزبورج الساعة 9:00 مساء.

- ليل ضد تشيلسي الساعة 9:00 مساء.

- زينت ضد بلجيكا الساعة 9:00 مساء.

- فالنسيا ضد أياكس الساعة 9:00 مساء.

- برشلونة ضد إنتر ميلان الساعة 9:00 مساء.

- لايبزيج ضد أوليمبيك ليون الساعة 9:00 مساء.

ومن الجدير بالذكر أن قرعة دور المجوعات لدوري الأبطال، قد أسفرت عن الآتي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج، وجالاتا سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، وريد ستار.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار دونستك الأوكراني، ودينامو زغرب، وأتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وسالزبرج النمساوي، وجينك.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براجا.

المجموعةالسابعة: زينت الروسي، وبنفيكا البرتغالي، وأوليمبك ليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي.