رياضة | موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتجه أنظار الجمهور في أنحاء العالم، نحو متابعة أحداث البطولة الأهم والحدث الأكبر، وهو دوري ابطال أوروبا، في نسختها الحالية 2019-2020 ، والتي تشهد منافسة قوية بين كافة الفرق، بعد أن أسدل الستار على الجولة الأولى من البطولة.
ومن المقرر ان تقام الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019/2020، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين لـ 1 و2 أكتوبر المقبل، على النحو التالي:
أولاً.. ( مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ) :
- أتلانتا ضد شاختار الساعة 6:55 مساء.
- ريال مدريد ضد كلوب بروج الساعة 6:55 مساء.
- مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب الساعة 9:00 مساء.
- النجم الأحمر ضد أولمبياكوس الساعة 9:00 مساء.
- لوكوموتيف موسكو ضد أتليتكو مدريد الساعة 9:00 مساء.
- بايرن ميونخ ضد توتنهام الساعة 9:00 مساء.
- يوفنتوس ضد ليفركوزن الساعة 9:00 مساء.
- جالاطا سراي ضد باريس سان جيرمان الساعة 9:00 مساء.
ثانيًا.. ( مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ) :
- سلافيا براج ضد دورتموند الساعة 6:55 مساء.
- جينك ضد نابولي الساعة 6:55 مساء.
- ليفربول ضد سالزبورج الساعة 9:00 مساء.
- ليل ضد تشيلسي الساعة 9:00 مساء.
- زينت ضد بلجيكا الساعة 9:00 مساء.
- فالنسيا ضد أياكس الساعة 9:00 مساء.
- برشلونة ضد إنتر ميلان الساعة 9:00 مساء.
- لايبزيج ضد أوليمبيك ليون الساعة 9:00 مساء.
ومن الجدير بالذكر أن قرعة دور المجوعات لدوري الأبطال، قد أسفرت عن الآتي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج، وجالاتا سراي التركي.
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، وريد ستار.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار دونستك الأوكراني، ودينامو زغرب، وأتلانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي.
المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وسالزبرج النمساوي، وجينك.
المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براجا.
المجموعةالسابعة: زينت الروسي، وبنفيكا البرتغالي، وأوليمبك ليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني.
المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي.