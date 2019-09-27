رياضة | مفاجأة جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن الخطاب الذي أرسله الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالموافقة على تأجيل مباراة جينيرسيون فوت السنغالي غير ملزم على الأخير.



ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

مفاجأة جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت



وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن خطاب الكاف لا يجبر النادي السنغالي على تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد المقبل طالما أن المدة القانونية لتغيير موعد المباراة انتهى ويكون قبلها بـ10 أيام، وضرورة موافقة الناديين على الموعد الجديد للقاء بمحض إرادتهم وهو ما لم يتحقق للنادي السنغالي حتى الآن.

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وكان مقرر خوض اللقاء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءًا بدون جمهور لكن الزمالك يتمسك بإقامته في برج العرب يوم الأحد المقبل.



ويبذل مسئولو الزمالك محاولات قوية لحل الأمر في الساعات الجارية وإقناع النادي السنغالي بتأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل في ظل رفضهم خوض المواجهة على ستاد بتروسبورت خاصة أن اللقاء سيقام بدون حضور جماهير وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الأبيض.



وخسر الزمالك لقاء الذهاب أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما زاد من صعوبة مباراة الغد ورغبة الأبيض في حضور الجماهير لمنح اللاعبين دافع معنوي من أجل تحقيق الانتصار والعبور لدور المجموعات من مشوار البطولة الافريقية.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.

